В Новосибирске пьяный водитель врезался в машину скорой

Шесть человек пострадали в результате ДТП с иномаркой в Новосибирске. Предварительно, пьяный водитель Toyota Fielder проехал на красный и врезался в машину скорой помощи.

Авария случилась около 04:22 часов по местному времени на пересечении улицы и Советского шоссе. Иномарка выехала на перекресток на запрещающий сигнал светофора и столкнулась со скорой. От удара автомобиль с медиками перевернулся, передает портал ngs.ru со ссылкой на данные ГИБДД.

В скорой не было пациента, и пострадали четверо: водитель и три медработника. Водителя Toyota Fielder и его пассажира тоже доставили в больницу. По данным ГИБДД, лихач на иномарке получил права в прошлом году, а перед поездкой принял изрядную дозу спиртного: в выдыхаемом им воздухе содержалось 0,767 мг/л алкоголя. В отношении него составлен административный протокол.

В Москве автомобиль скорой помощи столкнулся с двумя легковушками и перевернулся. Никто не пострадал.

Новосибирск, Наталья Рязанова

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