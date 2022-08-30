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Вторник, 30 августа 2022, 10:36 мск

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Тройное столкновение: автомобиль «скорой помощи» перевернулся в Москве

Автомобиль скорой медицинской помощи перевернулся в столичном районе Косино-Ухтомский. Об этом сообщила сегодня пресс-служба управления ГИБДД ГУ МВД по городу Москве.

«На пересечении Косинского шоссе и Салтыковской улицы произошло столкновение автомобиля скорой медицинской помощи и двух легковых автомобилей. После столкновения автомобиль «скорой помощи» совершил опрокидывание», – говорится в сообщении ведомства.

В Госавтоинспекции уточнили, что в результате аварии никто не пострадал.

По факту ДТП проводится административное расследование.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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