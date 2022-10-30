В Индии более 30 человек погибли при обрушении моста

Подвесной мост обрушился в городе Морви в индийском штате Гуджарат. Как минимум 32 человека погибли, более 20 пострадали, пишет Times Of India.

Мост был построен около 100 лет назад, и 26 октября открылся после длительной реконструкции. Вечером выходного дня по нему прогуливались от 150 до 500 человек, по разным данным. Конструкция развалилась примерно посередине, и мост обрушился.

Спасатели и очевидцы успели вытащить из воды 40 человек, еще 60 пропали без вести. Медики подтвердили смерть 32 человек. Несколько людей продолжают висеть на скошенных конструкциях, проводится спасательная операция. По данным издания, спасение осложняет сильное течение и темнота.

В Бразилии три человека погибли, 14 пострадали при обрушении моста. 12 машин затонули в результате происшествия.

Морви, Наталья Рязанова

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