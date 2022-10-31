Депутат сбежал с места аварии после наезда на ребенка – ЕР исключит из партии виновника ДТП

В Новосибирской области депутат совета депутатов Татарского района от партии «Единая Россия» 67-летний Сергей Мамонтов сбил на внедорожнике шестилетнего мальчика, после чего скрылся с места аварии. Неотложку вызвали очевидцы ДТП. Сейчас ребенок находится в реанимации. Медики оценивают его состояние как стабильно тяжелое. В ЕР заявили, что «с позором исключат» депутата из партии.

По данным областной прокуратуры, ДТП произошло накануне в городе Татарске. Сергей Мамонтов, находясь за рулем Toyota RAV4, сбил ребенка и покинул место аварии, не оказав ему помощи. Мальчика госпитализировали с травмами различной степени тяжести, его состояние стабильное, отметили в надзорном ведомстве. На выложенном в Сети видео видно, что иномарка переехала ребенка, затем из машины вышел водитель, осмотрел пострадавшего, развел руками и уехал, не оказав никакой помощи.

По информации пресс-службы регионального полицейского главка, машина была объявлена в розыск, но спустя некоторое время водитель сам явился в полицию. По итогам медосвидетельствования выяснилось, что он был трезв.

По данному факту возбуждено два административных дела по ст. 12.24 (нарушение ПДД, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего) и ст. 12.27 КоАП РФ (невыполнение обязанностей в связи с ДТП), сообщила пресс-служба прокуратуры. Решается вопрос об открытии уголовного производства. Также в полиции зарегистрировано сообщение о преступлении, предусмотренном ст. 125 УК РФ (оставление в опасности), проводится уголовно-процессуальная проверка.

Татарская межрайонная прокуратура поставила под контроль ход административных расследований и уголовно-процессуальной проверки.

В новосибирском отделении «Единой России» заявили, что исключат депутата из партии.

«Поступок депутата совета депутатов Татарского района Сергея Мамонтова не вызывает ничего, кроме недоумения и отвращения. Того, кто задавил ребенка и бросил его на дороге без помощи, трудно даже назвать человеком в полном смысле слова. Он должен понести наказание по всей строгости закон», – заявила руководитель регионального исполкома ЕР Юлия Швец, добавив, что «Единая Россия» «с позором исключит Мамонтова из партии и ее депутатского объединения в райсовете». В партии власти пообещали оказать всю необходимую помощь и поддержку пострадавшему ребенку и его семье.

Новосибирск, Наталья Петрова

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