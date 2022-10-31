Сбивший ребенка новосибирский депутат стал фигурантом уголовного дела

Следственные органы в Новосибирской области возбудили уголовное дело в отношении районного депутата от «Единой России» Сергея Мамонтова, который сбил ребенка и уехал с места ДТП. Расследование ведется по статье 125 УК РФ (оставление в опасности), сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

Напомним, вечером 30 октября 67-летний член совета депутатов Татарского района Новосибирской области за рулем автомобиля Toyota RAV4 во дворе многоквартирного жилого дома в городе Татарске наехал на 6-летнего мальчика. «Мужчина не предпринял мер к оказанию первой медицинской помощи и скрылся с места происшествия, а ребенок был доставлен в центральную районную больницу, где ему оказывается медицинская помощь», – говорится в сообщении ведомства.

Ранее сегодня мировой суд рассмотрел административное дело в отношении Мамонтова. Он признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ (оставление водителем места ДТП). Депутату назначено наказание в виде ареста сроком на 11 суток, сообщает областная прокуратура. Он признал свою вину.

Напомним, в региональном отделении «Единой России» заявили, что «с позором исключат» Мамонтова из партии.

Новосибирск, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»