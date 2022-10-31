В Конго 11 человек погибли в давке на концерте

Давка случилась на стадионе во время концерта в Киншасе в Республике Конго. В итоге 11 человек погибли, семеро доставлены в больницы.

Организаторы концерта конголезской певицы Фалли Ипупы продали 120 тыс. билетов на стадион вместимостью 80 тыс. мест. На входе случилась давка, поскольку все зрители хотели увидеть выступление. Полиция применила слезоточивый газ, чтобы усмирить толпу, но это только добавило паники.

В итоге 11 человек, включая двух полицейских погибли. Большинство задохнулись в плотной толпе. Еще семерых пострадавших отвезли в больницу. Полиция задержала организаторов концерта и расследует случившееся, передает Reuters.

29 октября в Сеуле тысячи людей набились в тесный переулок. В результате давки 153 человек погибли, 82 пострадали. В Южной Корее объявлен национальный траур.

Браззавиль, Наталья Рязанова

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