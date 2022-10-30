Число погибших в Сеуле россиянок увеличилось до четырех

Еще одна россиянка стала жертвой давки на вечеринке в сеульском районе Итхэвон в Южной Корее. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования южнокорейскому коллеге Юн Сок Ёлю в связи с инцидентом.

«С прискорбием сообщаем о четвёртой гражданке Российской Федерации, погибшей в результате давки в районе Итхэвона 29 октября», – говорится в сообщении посольства РФ в Республике Корея.

Ранее дипломаты подтвердили, что трое россиянок погибли в Сеуле. Дипмиссия выразила соболезнования семьям и близким погибших граждан РФ.

Общее число погибших на вечеринке в честь Хэллоуина увеличилось до 153 человек, а пострадавших – до 103. Порядка 37 человек находятся в тяжелом состоянии, и местные власти допустили, что число погибших еще вырастет. В полицию Сеула поступило 3757 обращений о пропавших без вести в связи с инцидентом в Итхэвоне.

Владимир Путин направил президенту Республики Корея телеграмму с соболезнованиями и пожеланиями здоровья пострадавшим.

«Примите глубокие соболезнования в связи с гибелью большого количества людей в результате столь трагического происшествия в Сеуле. Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим», – цитирует послание пресс-служба главы российского государства.

Сеул, Наталья Рязанова

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