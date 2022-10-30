Три россиянки погибли в результате давки в Сеуле

Посольство России в Южной Корее сообщило о гибели трех россиянок во время давки в сеульском районе Итхэвон.

«По состоянию на 11:50, в результате давки в районе Итхэвон погибли две гражданки Российской Федерации. Полиция РК передала информацию о третьей погибшей россиянке», – говорится в сообщении дипмиссии в ее телеграм-канале.

Начальник районной пожарной части Чой Сон Бом подтвердил смерть 151 человека в результате давки около отеля Hamilton. Еще 82 человека пострадали, у 19 серьезные травмы. Судьба 270 человек неизвестна. Среди погибших 19 иностранцев, в их числе выходцы из Узбекистана, Китая, Ирана, Норвегии, передает агентство «Ренхап».

В Южной Корее объявлен национальный траур в связи с инцидентом. Флаги будут приспущены до 5 ноября, а в центре Сеула установят траурный алтарь, где можно будет почтить память погибших. Большинство участников вечеринки были молодыми людьми, многим едва исполнилось 20 лет.

Тысячи людей собрались на первую открытую вечеринку в честь Хэллоуина после двух лет ковидных запретов. Люди набились в тесный переулок, где случилась давка. Изначально сообщали о 100 пострадавших и 50 погибших.

Сеул, Наталья Рязанова

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