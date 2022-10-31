МИД России поможет с отправкой тел россиянок из Южной Кореи

Посольство РФ в Южной Корее предложило помощь в отправке тел россиянок из республики в Россию. Сотрудники дипмиссии поддерживают контакт с семьями погибших в давке в Сеуле.

«Посольство РФ находится в контакте с родными и близкими погибших россиян, а также представителями компетентных органов Республики Корея в целях решения всех необходимых вопросов, в том числе связанных с организацией скорейшей отправки останков покойных на Родину», – говорится в сообщении в телеграм-канале посольства.

Напомним, 29 октября в сеульском районе Итхэвон на вечеринке по случаю Хэллоуина случилась давка. 153 человека погибли, в их числе 19 иностранцев. Четверо погибших были гражданками РФ.

Погибшие до отъезда в Южную Корею проживали в Санкт-Петербурге, Красноярске, Находке, Спасске-Дальнем. Тела девушек паромом доставят в Приморье. Дату определят родственники после того, как южнокорейские специалисты закончат следственные действия, пояснил глава представительства МИД во Владивостоке Андрей Броварец в беседе с РИА Новости.

Сеул, Наталья Рязанова

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