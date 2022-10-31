Во Владивостоке студенты заехали в море на машине – один погиб

Иномарка съехала с дороги в море на острове Русский во Владивостоке. Один человек погиб, один пропал без вести, сообщает УМВД по Приморскому краю.

Студент Дальневосточного федерального университета из Индии катал трех приятелей, когда внезапно съехал с дороги и направил машину в море. Двое пассажиров не пострадали, один из находившихся в машине умер до приезда скорой, еще один человек пропал без вести.

Полиция проводит проверку по факту ДТП, выясняются причины и обстоятельства случившегося.

В Бразилии 12 машин затонули при обрушении моста в час пик. Как минимум три человека погибли, 14 пострадали.

Владивосток, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»