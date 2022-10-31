На аэродроме в Псковской области взорвались два боевых вертолета – СМИ

На военном аэродроме в Псковской области, который расположен недалеко от российско-латвийской границы, взорвались два боевых вертолета Ка-52. Об этом сообщает Baza. Винтокрылые машины были непригодны для эксплуатации и находились на ремонте, уточняется в сообщении.

Инцидент произошел в воскресенье, 30 октября, около 22:00. Военнослужащие услышали несколько взрывов, после чего обнаружили обломки фюзеляжа вертолетов – их раскидало в радиусе 200 метров.

Причины ЧП устанавливаются.

Псков, Наталья Петрова

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