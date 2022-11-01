СМИ: неизвестные прикрепили бомбу к Ми-28 на аэродроме в Псковской области

На аэродроме в Псковской области, где взорвались два находящихся на ремонте боевых вертолета Ка-52, найдено взрывное устройство. Самодельная бомба была прикреплена к фюзеляжу вертолета Ми-28. Об этом сообщают Baza и РЕН ТВ.

По данным Baza, взрывное устройство обнаружили сотрудники спецслужб во время осмотра места инцидента в понедельник, 31 октября. Мощность СВУ, имевшего размер 40х10 сантиметров, по предварительной информации, составляла 400 грамм в тротиловом эквиваленте.

«Предварительно рассматривается версия диверсии», – говорится в сообщении РЕН ТВ.

Напомним, в воскресенье, 30 октября, около 22:00 на аэродроме в Псковской области, расположенном неподалеку от российско-латвийской границы, взорвались два вертолета Ка-52. Они были непригодны для эксплуатации и находились на ремонте. Военнослужащие услышали несколько взрывов, после чего обнаружили обломки фюзеляжа вертолетов – их разбросало в радиусе 200 метров. Причины происшествия устанавливаются.

Псков, Наталья Петрова

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