Под Калугой дети пострадали в автомобиле, на который упало дерево

Двое детей попали в больницу после того, как на автомобиль, в котором они находились, упало дерево. Об этом сообщило правительство Калужской области.

ЧП произошло в Обнинске. Из-за ураганного ветра дерево упало на припаркованный автомобиль, в котором находились двое детей. Они получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы в областную детскую клиническую больницу.

В минувшие выходные в регионе бушевал штормовой ветер, скорость которого достигала 15-18 метров в секунду с порывами до 20 метров в секунду. Кроме того, из-за резкого похолодания на дорогах образовался гололед, который стал причиной множества аварий.

«Люди морально не готовы, пока ведут себя на дороге неаккуратно, несмотря на то, что еще в прошлые выходные просили всех «переобуться». Практически все машины, которые сегодня столкнулись, были на летней резине. Давайте, будем аккуратными и коммунальщики должны быть здесь впереди. Досадное начало», – отметил губернатор Владислав Шапша.

Калуга, Зоя Осколкова

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