В Мордовии прохожая нашла младенцев в коробке на улице

Жительница города Краснослободска в Мордовии нашла на улице коробку с двумя новорожденными девочками. Полиция ищет мать брошенных младенцев, рассказали в МВД Мордовии.

Сообщение о необычной находке поступило в полицию утром 29 октября, но ведомство рассказало об этом только сегодня. Неизвестные оставили коробку с завернутыми в пеленки младенцами на улице, около частного дома.

«Дети были доставлены в больницу. По предварительным данным, девочки рождены в течение прошедших суток. Органами дознания возбуждено уголовное дело по ст. 125 УК РФ «Оставление в опасности», – пояснили в МВД.

Врачи поставили обеим диагноз «переохлаждение». Малышек отогрели и накормили, сейчас о них заботится медперсонал Краснослободской районной больницы.

«Мы предложили назвать их в честь врачей: реаниматолога Марии Васильевны и педиатра Галины Михайловны, а фамилию дать по названию улицы – Литвинова», – рассказал главврач больницы Валерий Киршев порталу «Столица-С».

Ранее в Тобольске младенца нашли в подъезде жилого дома. Мать ребенка нашли, она заявила, что оставила ребенка с подругой.

Краснослободск, Наталья Рязанова

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