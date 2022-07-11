Жительница Тобольска оставила в подъезде младенца

В подъезде одного из домов Тобольска накануне, 10 июля, был найден 5-месячный младенец. Ребенок был укутан в полотенце, – сообщает следственный комитет. Ведомство уже начало проверку по данному факту и установило личность матери. «Ею оказалась 32-летняя жительница Тобольска, которая пояснила, что оставила посидеть с сыном свою подругу. Ребенок госпитализирован в медицинское учреждение. Его жизни и здоровью ничего не угрожает», – рассказали в СУ СКР по Тюменской области.

Сейчас следствием выполняются проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Тюмень, Ольга Федорова

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