В Торонто один подросток погиб, второй ранен в перестрелке

Стрельба случилась около средней школы восточной части Торонто. В больницу привезли двух подростков, один позже умер, передает CBC.

Инцидент случился днем 31 октября. Полиция ищет свидетелей или запись с видеорегистратора автомобиля, которая поможет узнать подробности. Пока известно, что во время стрельбы ранили двух подростков. Полиция не уточняет, были ли они учениками школы, около которой их ранили.

Нападавший скрылся, полиция проводит розыск.

В американском городе Сент-Луис в школе случилась стрельба, при которой три человека погибли, еще восемь пострадали.

Торонто, Наталья Рязанова

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