Пьяный водитель сбил двух подростков под Кировом

Пьяный водитель «ВАЗ 21074» пошел на обгон по обочине и врезался в группу подростков. 14-летняя девочка умерла на месте, 13-летний мальчик доставлен в больницу с травмами, сообщила пресс-служба УМВД по Кировской области.

Инцидент случился около 20:30 часов 31 октября на автодороге «Киров-Советск-Яранск» в поселке Пижанка. 28-летний мужчина решил обогнать грузовик по правой обочине, где врезался в группу подростков. Он вернулся на дорогу и столкнулся с иномаркой, силой удара отечественную легковушку отбросило в кювет.

Одна пострадавшая умерла на месте, еще один мальчик доставлен в больницу. Двое других подростков не стали обращаться за медпомощью. Врачи Пижанской ЦРБ оказывают 13-летнему пострадавшему необходимую помощь, областной минздрав держит ситуацию на контроле, сообщил губернатор региона Александр Соколов в телеграм-канале. Он пообещал материальную помощь семье погибшей.

Сотрудники ГИБДД установили, что виновник аварии нарушил сразу несколько норм действующего законодательства. Он сел пьяным за руль, не имея водительских прав, а после ДТП покинул место происшествия. Полиция нашла его и задержала, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

В прокуратуре Кировской области уточнили, что машина «ВАЗ 21074» не была надлежащим образом зарегистрирована. Ведомство взяло на контроль ход расследования по факту гибели подростка. Управление Следственного комитета по региону возбудило уголовное дело по п. «а, б, в» ч.4 ст.264 УК РФ о нарушении ПДД лицом в состоянии опьянения, а также не имеющим прав на управление автомобилем и скрывшемся с места происшествия, когда нарушение повлекло по неосторожности смерть человека.

В Магнитогорске пьяный водитель насмерть сбил 11-летнюю школьницу, переходившую дорогу в неположенном месте.

Киров, Наталья Рязанова

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