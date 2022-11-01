В Греции 60 пассажиров затонувшей лодки пропали без вести

Береговая охрана Греции нашла на необитаемом скалистом островке девять мигрантов. Они рассказали, что плыли к греческим землям на лодке, где было около 70 человек, но судно затонуло.

Власти Греции организовали крупную поисково-спасательную операцию, чтобы найти других выживших или тела погибших пассажиров затонувшей лодки. По словам спасенных мужчин, они отплыли из Турции. Во время прохождения между островами Эвия и Андрос лодка попала в ненастную погоду, перевернулась и затонула, передает AP.

В начале октября в греческих водах затонули две лодки с мигрантами. Общее число их пассажиров достигало 140 человек. Из них 15 погибли, десятки пропали без вести.

Афины, Наталья Рязанова

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