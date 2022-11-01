В России задержали шесть последователей исламских экстремистов

Российские спецслужбы пресекли деятельность запрещенной в РФ экстремистской организации «Ат Такфир Валь-Хиджра». Шесть участников были задержаны.

Как сообщили в управлении ФСБ по Москве и Московской области, сотрудники спецслужбы установили жителей Подмосковья, которые «проводили собрания и распространяли вероучения указанной экстремистской организации, осуществляли подбор и вовлечение в нее новых адептов».

Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 282.2 УК России «Участие в деятельности экстремистской организации». «В рамках его расследования сотрудниками ФСБ России на территории г. Москвы, г. Воронежа и Республики Дагестан задержаны шесть участников экстремисткой организации», – говорится в сообщении.

В ходе обысков по местам проживания задержанных обнаружены религиозная литература экстремистского содержания и другие предметы, которые свидетельствуют о приверженности фигурантов к радикальным направлениям вероисповедания.

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»