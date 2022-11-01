ВСУ ударили по приграничному селу в Белгородской области, есть пострадавший

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле украинскими войсками села Козинка Грайворонского городского округа. Пострадал один человек. Кроме того, повреждения получили несколько построек и автомобиль.

«В результате попадания снарядов на территории фермерского хозяйства горит столовая. Также повреждены несколько ангаров и легковой автомобиль», – написал глава региона в своем телеграм-канале.

Пострадавший молодой человек получил ранение легкой степени тяжести, уточнил Гладков. Ему оказана вся необходимая медицинская помощь.

Губернатор также сообщил, что на месте находятся глава округа, оперативные и аварийные службы, проводится подомовой обход.

Белгород, Наталья Петрова

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