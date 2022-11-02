КНДР выпустила 10 ракет в Японское море. Южная Корея ответила тремя

КНДР провела пуски не менее 10 ракет утром 2 ноября. Одна из них упала всего в 57 км к востоку от южнокорейского города Сокчхо. В ответ южнокорейские военные запустили три ракеты класса «воздух-земля», передает агентство «Ренхап» со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

Одна из выпущенных КНДР баллистических ракет малой дальности пересекла морскую границу Южной Кореи и упала в 167 км от южнокорейского острова Уллындо. Еще одна ракета упала в Желтое море, в 26 км южнее границы с КНДР.

Президент Юн Сок Ель приказал немедленно принять меры в ответ на провокацию и поддерживать военных в полной готовности. В итоге со стороны Южной Кореи в сторону международных вод запустили три ракеты воздух-земля.

В Сеуле действия Пхеньяна назвали фактическим нарушением территории Южной Кореи и осудили. Власти Японии вновь выразили протест КНДР в связи с ракетным пуском, назвав действия Пхеньяна недопустимыми, передает NHK.

Накануне власти КНДР выразили беспокойство из-за череды военных учений США и Южной Кореи. Северокорейский МИД заявил, что градус напряженности на полуострове достиг пика.

Сеул, Наталья Рязанова

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