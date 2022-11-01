Пхеньян заявил о начале финального этапа плана США по войне против КНДР

Власти КНДР обеспокоены чередой военных учений США и Южной Кореи. Северокорейский МИД заявил, что градус напряженности на полуострове достиг пика. Пхеньян увидел в поведении Вашингтона как «зачинщика разрушения мира и безопасности» готовность к финальной стадии сценария войны против северокорейского государства.

«Из-за непрерывных безрассудных действий США и Южной Кореи ситуация на Корейском полуострове и вокруг него снова вступила в серьезную фазу конфронтации. Корейский полуостров превращен в горячую точку, где военная напряженность самая высокая в мире», – приводит заявление министерства ЦТАК.

МИД отметил, что с весны Штаты провели несколько маневров с одним сценарием – агрессии против КНДР. Только в пятидневных военных учениях Vigilant Storm участвуют 240 самолетов.

«Это ясно свидетельствует, что сценарий войны США против КНДР дошел до завершающего этапа. США, единственная в мире страна, которая ставит «конец власти» суверенного государства основной целью ядерной стратегии, должна быть готовы к тому, чтобы сама заплатить равную цену», – говорится в заявлении.

Власти Республики Корея предложили концепцию совместного использования ядерного оружия, при которой американские суда постоянно будут рядом с Корейским полуостровом. Действовать по ней предложено в случае новых ядерных испытаний в КНДР.

Пхеньян, Наталья Рязанова

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