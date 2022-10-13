Сеул предложил американским атомным судам дежурить у Корейского полуострова

Власти Республики Корея предложили концепцию совместного использования ядерного оружия, при которой американские суда постоянно будут рядом с Корейским полуостровом. Действовать по ней предложено в случае новых ядерных испытаний в КНДР.

Концепция исключает эффект домино при появлении ядерного оружия у соседних стран. В ней заложена правовая база для постоянного нахождения кораблей и подлодок США в водах около Корейского полуострова, пишет The Chosun Ilbo со ссылкой на источники.

Собеседник рассказал, что результат действия концепции будет близок к подобной стратегии, принятой НАТО. Натовский документ разрешает размещать американское ядерное оружие в неядерных странах Европы, входящих в альянс, для сдерживания.

Ожидается, что Штаты смогут отправить авианосные ударные группы с ядерным оружием и атомные подводные лодки на дежурство к Корейскому полуострову, если КНДР снова проведет ядерные испытания.

Напомним, Польша одобрила размещение на своей территории американского ядерного оружия. При этом в Белом доме заявили, что мир впервые со времен Карибского кризиса столкнулся с прямой угрозой применения ядерного оружия, и риски продолжают расти.

Сеул, Наталья Рязанова

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