Президент США заявил о прямой ядерной угрозе миру впервые со времен Карибского кризиса

Президент США Джо Байден заявил, что мир впервые со времен Карибского кризиса столкнулся с прямой угрозой применения ядерного оружия. Риски продолжат расти, если ситуация будет развиваться так, как это происходит в настоящее время.

«Впервые со времен Карибского кризиса перед нами стоит прямая угроза применения ядерного оружия, если ситуация действительно продолжит развиваться по тому пути, по которому она развивается», – заявил американский лидер на мероприятии Демократической партии.

Байден подчеркнул, что хорошо знает президента России Владимира Путина, а потому уверен, что тот «не шутил, когда заявлял о потенциальном применении тактического ядерного оружия, или же биологического, или же химического оружия». При этом глава Белого дома добавил, что не может представить ситуацию, где бы применение тактического ядерного оружия не привело бы к полномасштабной ядерной войне.

«Я не думаю, что существует возможность с легкостью использовать тактическое ядерное оружие, чтобы это не закончилось армагеддоном», – сказал Байден.

Ранее Путин заявил, что Вашингтон управляет действиями Киева и настаивает на переносе боевых действий на территорию России. Запад пустил в ход «и ядерный шантаж», поощряя обстрелы Запорожской АЭС, что грозит атомной катастрофой, отметил российский лидер. Он также напомнил о высказываниях некоторых высокопоставленных представителей ведущих стран НАТО о допустимости применения против РФ ядерного оружия.

«Тем, кто позволяет себе такие заявления в отношении России, хочу напомнить, что наша страна также располагает различными средствами поражения, а по отдельным компонентам и более современными, чем у стран НАТО. И при угрозе территориальной целостности нашей страны, для защиты России и нашего народа мы, безусловно, используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Это не блеф», – подчеркнул Путин.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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