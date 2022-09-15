ООН: вероятность ядерного конфликта в мире достигла уровня Карибского кризиса

Мир приблизился к ядерному конфликту настолько, как это было во времена Карибского кризиса. Об этом заявил председатель 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Чаба Кёрёши.

«Мы не были столь близки к настоящему ядерному конфликту, как в этом году, со времен Карибского кризиса. И я думаю, что это очень-очень серьезное предупреждение нам всем», – заявил Кёрёши в интервью ТАСС.

По мнению главы сессии Генассамблеи ООН, вариант использования ядерного оружия должен быть исключен из инструментария стран-членов.

«Нельзя возвращаться ко временам, когда ядерное оружие использовалось в качестве оружия политического на еженедельной и ежемесячной основах. И упаси нас Боже оказаться в ситуации, когда был бы нанесен хотя бы один ядерный удар», – подчеркнул Кёрёши.

Напомним, в 1962 году СССР доставил на Кубу, в 200 км от побережья США, баллистические ракеты, а затем и ядерные боеголовки к ним. На острове была размещена 51-я ракетная дивизия численностью свыше 40 тысяч человек. Советские ракеты были обнаружены американской разведкой, что привело к крупнейшему в истории обострению отношений СССР и США, известному как Карибский кризис.

Нью-Йорк, Зоя Осколкова

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