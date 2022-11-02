В Херсонской области обстреляли буксир с мирными жителями

В Херсонской области при эвакуации обстреляли буксир с мирными жителями. Об этом сообщили в экстренных службах. Пока неизвестно, есть ли пострадавшие.

Неизвестные открыли огонь из стрелкового оружия по буксиру РБТ-1 «Ридса», перевозящему гражданское население на левый берег Днепра, в тот момент, когда судно подходило к набережной Голая Пристань. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на оперативные службы. Нападавших ищут. Информация о раненых уточняется.

Накануне сообщалось, что с 6 ноября начнется принудительная эвакуация жителей Каховского района Херсонской области в связи с высоким уровнем военной угрозы.

Напомним, эвакуация мирных жителей правобережной части региона была объявлена 18 октября из-за угрозы затопления, которое может произойти в случае удара ВСУ по Каховской ГЭС. 31 октября врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что власти расширили зону эвакуации на 15 км от Днепра из-за подготовки украинскими военными массированного ракетного удара по Каховской ГЭС.

Херсон, Наталья Петрова

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