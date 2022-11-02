В Мексике нашли тайные могилы с 40 мешками останков

Две тайные могилы обнаружены в мексиканском штате Гуанахуато. В них оказался 41 мешок с останками людей, передает Associated Press со ссылкой на прокуратуру штата.

Полиция несколько дней работала на месте тайного захоронения, прежде чем получилось достать все мешки с костями. Останки отправлены на экспертизу. Предстоит узнать, сколько человек были зарыты в тайных могилах, и установить их личности.

По данным агентства, на Гуанахуато и еще пять штатов Мексики приходится половина убийств в стране. Более 100 000 человек по всей стране числятся официально пропавшими без вести.

Напомним, общественники нашли более 50 мешков с человеческими останками в штате Халиско в Мексике. Части принадлежали примерно 30 разным людям.

Мехико, Наталья Рязанова

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