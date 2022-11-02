Турция ударила по северу Ирака

Военные Турции нанесли удар по северной провинции Дахук в Ираке. По разным данным, атака проведена с помощью артиллерии или военной авиации, передает ТАСС.

Источник в службе безопасности заявил, что авиаудар был нацелен на позиции сторонников Рабочей партии Курдистана (РПК). Собеседник не уточнил, были ли пострадавшие и сколько.

Непризнание РПК террористами со стороны властей Швеции и Финляндии стало одной из причин, почему Турция возражала о принятии североевропейских стран в НАТО.

Анкара, Наталья Рязанова

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