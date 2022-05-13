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Пятница, 13 мая 2022, 16:02 мск

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Турция выступила против принятия Швеции и Финляндии в НАТО

Фото: пресс-служба Кремля

Турция настроена отрицательно по вопросу вступления Швеции и Финляндии в НАТО, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. По его мнению, Швеция стала «домом для террористических групп».

Президент Эрдоган напомнил, что признанная в Турции террористической «Рабочая партия Курдистана» действует в этих скандинавских странах, «даже являются членами парламента в некоторых странах».

«Швеция стала домом для РПК и других террористических групп», – цитирует главу государства «Интерфакс».

Ранее президент и премьер-министр Финляндии заявили о безотлагательном вступлении страны в НАТО. США поддержали это решение и напомнили, что Швеция и Финляндия много лет сотрудничали с альянсом по вопросам безопасности.

Россия предупредила, что в случае вступления Финляндии в НАТО вынужденно примет ответные меры, поскольку это нанесет удар по сохранению стабильности и безопасности в регионе.

Напомним, вступления страны в НАТО должны одобрить все действующие члены альянса.

Анкара, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»

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