США поддержит решение Швеции и Финляндии о вступлении в НАТО

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки в ходе регулярного брифинга в четверг, 12 мая, заявила, что Соединенные Штаты готовы поддержать решение Швеции и Финляндии войти в НАТО.

На брифинге Псаки сказала: «Соединенные Штаты поддержат заявки в НАТО со стороны Финляндии и Швеции, если они сделают такой выбор. Администрация США намерена оказать государствам необходимую помощь в процессе вступления».

В ответ на опасения РФ было заявлено, что расширение альянса за счет Швеции и Финляндии не противоречит национальным интересам России, поскольку блок носит оборонительный характер.

«Это оборонительный альянс, не наступательный. Финляндия и Швеция являются давними партнерами США и НАТО в сфере безопасности, это успешные демократии, они тесно сотрудничали с НАТО на протяжении многих лет. Очевидно, что никаких агрессивных намерений со стороны НАТО, США, Финляндии и Швеции в отношении России не существует», – заявила Джен Псаки.

При этом, следует отметить, что ранее в четверг, 12 мая, первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что как только Финляндия и Швеция станут членами НАТО и подразделения альянса будут на их территории, эти страны станут возможной целью для российских военных.

Вашингтон, Иван Бабурин

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