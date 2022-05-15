Финляндия приняла окончательное решение о вступлении в НАТО

Финляндия приняла официальное решение вступить в НАТО и подать заявку на членство. Об этом заявил президент страны Саули Ниинисте.

«15 мая президент республики и министерский комитет по внешней политике и безопасности завершили работу над докладом о вступлении Финляндии в Организацию Североатлантического договора (НАТО). Отчет будет представлен в парламент после его одобрения на пленарном заседании правительства», – сообщается на сайте финского правительства.

Финляндия подаст заявку на членство в НАТО после слушаний в парламенте.

При этом Ниинисте и премьер-министр Санна Марин на совместной пресс-конференции подчеркнули, что в данном вопросе была продемонстрирована сила демократии.

Накануне министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто сообщил, что страна, вероятно, подаст заявку на членство в НАТО в среду, 18 мая.

Хельсинки, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»