Как только Швеция и Финляндия вступят в НАТО, они станут целями российских ВС

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в четверг, 12 мая, заявил, что как только Финляндия и Швеция станут членами НАТО и подразделения альянса будут на их территории, эти страны станут возможной целью для российских военных.

Полянский также отметил, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО не будет ударом по безопасности РФ, так как Россия готова противостоять угрозе альянса.

Отвечая на вопрос, в каком случае Россия может применить ядерное оружие, российский дипломат ответил: «Если вы угрожаете ядерной державе, вы должны учитывать все варианты».

Следует отметить, что в четверг, 12 мая газета Iltalehti сообщила, что финских политиков уже предупредили о том, что Россия, в качестве контрмер по вступлению Финляндии в НАТО, может прекратить поставки газа в страну уже в пятницу, 13 мая.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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