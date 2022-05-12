Президент и премьер Финляндии выступили за немедленное вступление страны в НАТО

Президент и премьер-министр Финляндии заявили, что выступают за безотлагательное вступление страны в НАТО. Все необходимые для этого шаги будут предприняты в течение ближайших дней. Совместное заявление президента Саули Ниинистё и премьер-министра Санны Марин опубликовано в четверг, 12 мая, на сайте финского президента.

«Членство в НАТО укрепит безопасность Финляндии. Став членом НАТО, Финляндия укрепит весь оборонный альянс. Финляндия должна незамедлительно подать заявку на членство в НАТО», – говорится в заявлении.

Руководители Финляндии выразили надежду, что в течение следующих дней в стране будут приняты решения, которые позволят подать заявку в НАТО. «Мы надеемся, что национальные шаги, необходимые для принятия этого решения, будут быстро предприняты в течение следующих нескольких дней», – отмечается в заявлении президента и премьера. Политики указали, что как финский парламент и политические партии страны, так и общество в целом поддерживают решение о вступлении страны в Североатлантический альянс.

Добавим, что Швеция, по данным СМИ, примет официальное решение по вступлению в НАТО и подаст заявку 16 мая. Об этом сообщает шведское издание Expressen. По ее сведениям, в тот же день заявку на членство в НАТО планирует подать и Финляндия.

По данным Reuters, обе страны будут приняты в НАТО в ускоренном режиме.

Надо отметить, что в Финляндии и Швеции начали активно обсуждать возможность вступления стран в НАТО после начала специальной военной операции России на Украине.

Хельсинки, Наталья Петрова

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