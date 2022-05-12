Россия пригрозила Финляндии последствиями за вступление в НАТО

Россия вынужденно примет ответные меры в случае вступления Финляндии в НАТО, предупредили в МИД РФ. Поскольку присоединение к альянсу нанесет удар по сохранению стабильности и безопасности в регионе.

В министерстве отметили, что финляндское правительство должно понимать ответственность подобного шага и его последствия.

«Присоединение Финляндии к НАТО нанесет серьезный ущерб поддержанию стабильности и безопасности в североевропейском регионе. Россия будет вынуждена предпринять ответные шаги как военно-технического, так и иного характера в целях купирования угроз ее национальной безопасности», – говорится в заявлении на сайте российского МИДа.

Большой ущерб будет нанесен российско-финляндским отношениям, подчеркнули в министерстве. Присоединением к НАТО Финляндия нарушит свои международно-правовые обязательства в рамках Парижского мирного договора 1947 года и Договора 1992 года между Россией и Финляндией об основах отношений.

«Цель НАТО ясна – продолжить расширение к границам России, создать еще один фланг для военной угрозы нашей стране. Но зачем Финляндии превращать свою территорию в рубеж военного противостояния с Российской Федерацией, лишаясь при этом самостоятельности в принятии собственных решений, рассудит история», – подвели итог в МИДе.

Ранее президент и премьер-министр Финляндии поддержали безотлагательное вступление страны в НАТО. Все необходимые для подачи заявки шаги будут предприняты в течение ближайших дней.

Москва, Наталья Рязанова

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