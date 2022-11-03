Сумку с женскими ногами нашли в пруду в Петербурге

Сумку с человеческими останками обнаружили в Санкт-Петербурге. Страшную находку сделали коммунальщики накануне во время очистки Ижорского пруда в Колпино.

В вытащенной из воды черной спортивной сумке находились отрубленные женские ноги, ногти на конечностях были покрашены в красный цвет, сообщает издание 78.ru. На правой ноге обнаружили шрам.

Предварительная экспертиза установила, что сумка с останками пролежала в воде 9-13 дней.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Следователи устанавливают личность убитой женщины и обстоятельства расправы над ней.

Ранее сообщалось, что житель Петербурга обнаружил разложившуюся человеческую ногу в Невском районе города. По факту произошедшего проводится проверка.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

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