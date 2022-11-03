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Четверг, 3 ноября 2022, 11:57 мск

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СКР расследует издевательства над детьми ясельной группы в Татарстане

Воспитатели ясельной группы детского сада в Азнакаево в Татарстане издевались над малышами, находившимися под их присмотром. Возбуждено уголовное дело, прокуратура вынесла представление детскому учреждению.

Сообщение об издевательствах над детьми появилось в соцсети. Следователи и прокуратура начали проверку, результатом которой стало уголовное дело по ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). Воспитатели толкали и шлепали малышей, а в наказание запирали их за пределами группы, рассказали в управлении Следственного комитета по Татарстану.

Прокуратура республики внесла представление об устранении нарушений и условий для их совершения и поставило вопрос о дисциплинарной ответственности заведующей детсадом. На фоне скандала двух воспитателей уволили, а заведующая сама подала заявление об уходе, пояснили в ведомстве.

В Южно-Сахалинске прокуратура проверяла случай, когда воспитатель детского сада волоком протащила по асфальту малыша, задержавшегося на прогулке.

Азнакаево, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»

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Поволжье, Общество, Россия, Скандалы и происшествия, Следственный комитет России,