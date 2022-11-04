В Дагестане пропавшего мужчину нашли зарытым в саду у приятеля

Полиция Дербента три недели искала 58-летнего мужчину, а нашла его тело в саду у местного жителя. Подозреваемый закопал убитого и положил сверху плитку, рассказали в МВД Дагестана.

21 октября местная жительница написала заявление о пропаже брата. Поиски затянулись на три недели, и сотрудники нашли пропавшего, но уже погибшим.

По версии следствия, 18 октября приятели распивали спиртное, и во время разговора между ними началась ссора. Хозяин дома ударил гостя, чтобы тот потерял сознание, и задушил. Тело отвез на дачу, закопал в саду, а чтобы надежно спрятать захоронение, положил сверху плитку.

«Возбуждено уголовное дело в отношении 51-летнего жителя города Дербента по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу», – пояснили в управлении Следственного комитета по республике.

В Воронеже 24-летняя женщина убила маленькую дочь и закопала ее тело на кладбище, в могиле своего отца.

Дербент, Наталья Рязанова

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