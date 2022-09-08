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Четверг, 8 сентября 2022, 12:14 мск

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В Воронеже мать убила дочь и закопала тело в могиле своего отца

24-летняя жительница Воронежа ударила свою маленькую дочку по голове. Малышка скончалась через несколько дней. Тогда мать отнесла тело на кладбище и закопала.

Об убийстве правоохранителям стало известно от самой виновницы. Она пришла в полицию и созналась в содеянном, сообщает Telegram-канал Shot.

По ее словам, она разозлилась на дочку, которой был всего месяц, и сильно ударила по голове. Через два дня девочка умерла. Тогда мать решила скрыть следы преступления и закопала труп в могиле своего отца на кладбище «Лесное».

Судебная экспертиза провела эксгумацию тела погибшей и установила, что ребенок скончался от черепно-мозговой травмы. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Воронеж, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / детоубийство

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