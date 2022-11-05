ЧП в Костроме: в результате пожара в кафе погибли 15 человек

Минувшей ночью в Костроме произошел пожар, в результате которого 15 человек погибли и еще пятеро получили ранения. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

В региональном главке МЧС уточнили, что сообщение о возгорании в кафе «Полигон» на Никитской улице поступило в 02:37. По данным источников «Интерфакса», спасатели эвакуировали порядка 250 человек. Пожар был локализован 04:23. ТАСС со ссылкой на источник отмечает, что в результате пожара произошло обрушение кровли по всей площади – 3,5 тысячи квадратных метров.

Как сообщил глава региона Сергей Ситников, открытое горение было ликвидировано только в 7.29 утра. «По предварительным данным, жертвами пожара стали 13 человек. Информация уточняется», – отметил губернатор в своем телеграм-канале.

Позже «Интерфакс» уточнил, что из-под завалов были извлечены тела еще двух погибших.

По одной из версий, к пожару могло привести использование ракетницы или сигнального пистолета во время массовой драки, которая предшествовала возгоранию.

Кострома, Екатерина Попова

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