Под Тулой опрокинулся пассажирский автобус, 13 человек госпитализированы

Накануне вечером деревни Кузовка Богородицкого района Тульской области на автодороге М-4 «Дон» опрокинулся пассажирский автобус, следовавший из Рязани. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту ДТП.

Как уточнили в СК, на момент ДТП в автобусе находилось 40 пассажиров и два водителя. По предварительной информации, транспортное средство опрокинулось после столкновения с разделительным ограждением. В аварии пострадали 19 человек, 13 госпитализированы.

Ход и результаты расследования будут поставлены на контроль в центральном аппарате Следственного комитета, подчеркивается в сообщении ведомства.

Тула, Светлана Антонова

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