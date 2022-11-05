СКР задержал директора ООО «Империя» по делу о пожаре в костромском «Полигоне»

Директор ООО «Империя», которая организовывала работу заведения задержана в качестве подозреваемой по уголовному делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

В ведомстве уточнили, что расследование пожара, в результате которого в Костроме в кафе «Полигон» погибли 13 человек, ведется в рамках ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам) и ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

По уголовному делу о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ) задержан 23-летний мужчина, который подозревается в использовании пиротехнического средства в кафе, что предварительно привело к возгоранию. Фигурант был установлен и задержан во взаимодействии с оперативными сотрудниками полиции.

На месте пожара продолжает работать следственная группа в составе следователей и криминалистов СУ СК России по Костромской области. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств и причин случившегося. Назначены необходимые судебные экспертизы.

Владельцем кафе оказался депутат Костромской областной думы от «Единой России» Ихтияр Мирзоев. Он пообещал оказать семьям погибших помощь.Секретарь Костромского отделения «ЕР» Алексей Анохин заявил, что есть данные о возможных нарушениях правил пожарной безопасности в кафе, которые «усугубили трагедию». По его словам, «каждый причастный к гибели людей в кафе «Полигон» должен понести наказание по всей строгости закона, невзирая ни на какие депутатские и партийные посты».

Кострома, Светлана Антонова

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