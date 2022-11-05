В МЧС уточнили число жертв пожара в Костроме

Жертвами пожара в кафе «Полигон» в Костроме стали 13 человек. Об этом сообщил заместитель начальника Главного управления МЧС России по Костромской области Алексей Греков. По его словам, данные о 15 погибших не соответствуют действительности.

«На месте пожара обнаружены тела 13 погибших», – сказал Греков журналистам, комментируя достоверность этих данных о 15 погибших, передает ТАСС.

Пожар в костромском кафе «Полигон» произошел минувшей ночью. По данному факту возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам) и ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц).

Полиция задержала предполагаемого виновника пожара. Также СКР сообщил о задержании директора ООО «Империя», которая организовывала работу заведения задержана в качестве подозреваемой по уголовному делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 УК РФ).

На месте пожара продолжает работать следственная группа в составе следователей и криминалистов СУ СК России по Костромской области. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств и причин случившегося. Назначены необходимые судебные экспертизы.

Владельцем кафе оказался депутат Костромской областной думы от «Единой России» Ихтияр Мирзоев. Он пообещал оказать семьям погибших помощь. Секретарь Костромского отделения «ЕР» Алексей Анохин заявил, что есть данные о возможных нарушениях правил пожарной безопасности в кафе, которые «усугубили трагедию». По его словам, «каждый причастный к гибели людей в кафе «Полигон» должен понести наказание по всей строгости закона, невзирая ни на какие депутатские и партийные посты».

Кострома, Светлана Антонова

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