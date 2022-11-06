В Костроме возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц, приведшей к гибели людей при пожаре в кафе «Полигон»

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 293 УК РФ) при пожаре в кафе «Полигон». Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По версии следствия, контрольные (надзорные) мероприятия в здании кафе «Полигон» в городе Костроме, где ночью 5 ноября 2022 года произошел пожар, ответственными должностными лицами не планировались и не проводились длительное время. «Ненадлежащее осуществление надзорных полномочий в сфере пожарной безопасности повлекло длительное отсутствие контроля за соблюдением в здании кафе требований пожарной безопасности, в связи с чем основная задача пожарной охраны в виде организации и осуществления профилактики пожаров на объекте не была обеспечена», – пояснили в СКР.

Как считает ведомство, в результате допущенных нарушений требований пожарной безопасности 13 человек погибли, 6-ти – причинен вред здоровью.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовные дела по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам) и ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц). Накануне были задержаны двое подозреваемых – директор ООО «Империя», «которая организовывала работу заведения», и 23-летний житель Асбеста Станислав Ионкин. Полицейские полагают, что именно он выстрелил из ракетницы в ходе драки – огонь от пиротехники распространился по зданию в считанные минуты. Как пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы, мужчина признал свою вину. Во время задержания сопротивления он не оказывал.

Владельцем кафе является депутат Костромской областной думы от «Единой России» Ихтияр Мирзоев.

Кострома, Светлана Антонова

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