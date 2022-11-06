В Костроме арестована директор фирмы, организовавшей работу сгоревшего кафе «Полигон»

Свердловский районный суд Костромы арестовал директора коммерческого предприятия, организовавшего работу сгоревшего кафе «Полигон».

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Костромской области, женщина подозревается в совершении преступления по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

По версии следствия, руководитель организации допустила в кафе «Полигон» нарушения требований пожарной безопасности, повлекших гибель людей. Суд удовлетворил ходатайство следствия, поддержанное прокурором.

В отношении женщины избрана мера пресечения в виде заключения под стражей сроком на 2 месяца.

Напомним, в результате пожара в кафе в ночь на 5 ноября погибли 13 человек, еще шестеро получили травмы. Первоначально Следственный комитет возбудил уголовные дела по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам) и ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц). Сегодня стало известно, что также заведено уголовное дело по факту халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 293 УК РФ).

Накануне были задержаны двое подозреваемых – директор ООО «Империя», «которая организовывала работу заведения», и 23-летний житель Асбеста Станислав Ионкин. Полицейские полагают, что именно он выстрелил из ракетницы в ходе драки – огонь от пиротехники распространился по зданию в считанные минуты.

Владельцем кафе является депутат Костромской областной думы от «Единой России» Ихтияр Мирзоев.

Кострома, Светлана Антонова

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