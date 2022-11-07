Город Грайворон Белгородской области попал под обстрел ВСУ и остался без света

Украинская армия обстреляла город Грайворон Белгородской области. Обошлось без пострадавших. Из-за повреждения трансформатора город и соседнее село частично обесточены, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Сегодня под обстрел попал город Грайворон. По предварительным данным пострадавших нет. Осколками снаряда поврежден трансформаторный блок, в связи с этим произошло частичное отключение электроэнергии в городе и соседнем селе», – написал глава региона в своем телеграм-канале. На место происшествия выехали все оперативные и аварийные службы, добавил он.

Накануне Гладков сообщил об обстреле промышленного объекта в Грайворонском городском округе. После украинского удара загорелся резервуар с растворителем. Никто не пострадал.

В тот же день губернатор подписал постановление о продлении повышенного («желтого») уровня террористической опасности на территории области до 21 ноября. Также на две недели продлено действие постановления о запрете запуска петард, фейерверков и салютов.

Белгород, Наталья Петрова

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