В Приамурье цирковой медведь укусил мальчика

Цирковой медведь укусил ребенка во время фотографирования после представления в посёлке Поярково Амурской области. Следователи заверили, что жизни и здоровью мальчика ничто не угрожает.

7 ноября приезжая цирковая труппа давала представление с медведем, а после устроила фотографирование с животным. Когда подошла очередь семилетнего мальчика, медведь укусил его за плечо. В прокуратуре Амурской области уточнили, что животное в этот момент находилось без намордника, но рядом стоял дрессировщик.

Прокуратура и Следственный комитет проводят проверку обстоятельств случившегося.

«Следователем проведен осмотр места происшествия, опрос очевидцев и участников цирковой труппы. Жизни и здоровью ребёнка ничего не угрожает, после осмотра врачом мальчик отправлен домой», – рассказали в управлении СКО по региону.

В Тюмени прокуратура проверяла нападение сбежавшего из зоопарка медведя на человека.

Поярково, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»