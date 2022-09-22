В Тюмени медведь сбежал из зоопарка и растерзал мужчину

В Тюмени прокуратура начала проверку по сообщению о нападении медведя на человека. «Сегодня в ряде СМИ размещена публикация о том, что медведь сбежал из зоопарка и напал на мужчину. Прокуратурой области дано поручение прокурору Тюменского района провести проверку по данному факту, выяснить обстоятельства произошедшего», – сообщили в надзорном ведомстве.

Ранее в социальных сетях распространилась информация о том, что 21 сентября на базе отдыха «Сосновый бор» из клетки сбежал медведь, который позже напал на человека. Журналистам «Нашего города» в департаменте здравоохранения подтвердили, что в отделении реанимации лежит пациент с рваными ранами конечностей. «Вызов поступил в 11:28, прибытие бригады скорой медицинской помощи в 11:50, после оказания первой помощи пациент доставлен в приёмное отделение ОКБ № 2, переведён в отделение реанимации, где оказывается вся необходимая помощь», – рассказали в депздраве. Известно, что сейчас пострадавший в состоянии средней тяжести.

Тюмень, Ольга Федорова

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