Под Владивостоком столкнулись 38 автомобилей

Массовое ДТП случилось на подъезде к Владивостоку утром 8 ноября. В шести местах столкнулись 38 автомобилей, рассказали в управлении МВД по Приморскому краю. ГИБДД пришлось изменить схему движения.

Сотрудники ГИБДД зарегистрировали около шести ДТП на автомобильном мосту в районе поселка Угловое.

«Установлено, что в результате ДТП произошло столкновение 38 транспортных средств. Движение по мостовому переходу в сторону Владивостока затруднено. Водителей просят использовать альтернативные маршруты движения», – говорится в сообщении ведомства.

Предварительно, пострадали два человека, один несовершеннолетний. Сотрудники ГИБДД отметили, что причинами аварий стало несоблюдение безопасной дистанции.

Под Новосибирском гололед стал причиной массового ДТП. В результате повреждения получили 10 автомобилей.

Владивосток, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»