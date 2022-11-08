В Болгарии украинским беженцам посоветовали терпеть или уезжать

Недовольные условиями пребывания украинские беженцы всегда могут покинуть Болгарию, напомнили читатели портала Dnes.dir.bg. Они пристыдили украинцев за жалобы на условия проживания, которые приходится терпеть некоторым местным жителям.

Комментатор Капитана назвал несправедливым, что пострадавшие от наводнения болгары находятся в стесненных условиях проживания и терпят, а беженцы из Украины постоянно жалуются. Он посоветовал украинцам найти работу и снять жилье по своему вкусу.

«Пусть обращаются в организации, им помогут уехать в любой уголок Европы, куда захотят. Автобусы, самолеты – и их как не бывало. Сколько можно мучиться», – цитируют пользователя под ником Киро «Известия».

Читатель Тукашен подметил, что у гостей из Украины завышены требования.

«Им стоит вести себя поскромнее. Беженцу нужны безопасность, еда и крыша над головой – всё. А не отели, интернет, сауна или джакузи», – написал он.

В центре самого крупного морского курорта на Черноморском побережье Болгарии украинские беженцы пригрозили акциями протеста за выселение из местных отелей. Действие программы их размещения закончилось, и украинцев переселили в буферный центр в Елхово, пока не подберут новые пункты для их заселения.

София, Наталья Рязанова

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