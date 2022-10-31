Украинские беженцы в Болгарии готовятся протестовать против выселения из отелей

Украинские беженцы готовят акции протесты на Черноморском побережье Болгарии в связи с истечением срока действия программы их размещения в местных отелях и отсутствия ясности по поводу ее продления. Об этом сообщает болгарский телеканал Nova.

По его данным, на южном побережье Черного моря в Болгарии в отелях и туристических базах в настоящий момент проживают больше 11,5 тысяч украинских беженцев. Национальный оперативный штаб должен принять решение о продлении или прекращении программы, срок действия которой завершается 31 октября.

Как сообщает телеканал, в вторник, 1 ноября, жители отелей собираются протестовать в центре города Слынчев-Бряг, который является самым крупным морским курортом региона. При этом, как передает Болгарское национальное телевидение, в министерстве туризма страны заявили, что не располагают информацией о возможном продлении программы размещения украинских беженцев.

Ранее власти Шотландии досрочно разорвали контракт на оплату проживания украинских беженцев в одном из отелей. Администрация гостиницы предупредила людей о выселении до 18 ноября, сообщает местная пресса.

До этого сообщалось, что в Ирландии закончилось жилье для украинских беженцев, и люди вынуждены жить в аэропорту Дублина. А в Брюсселе украинских беженцев попросили покинуть центр временного размещения и найти себе постоянное жилье. Власти Польши готовят законопроект об ужесточении правил пребывания украинских беженцев в стране. Украинцев обяжут частично оплачивать расходы на проживание.

София, Наталья Петрова

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